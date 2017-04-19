Столичная мэрия назвала динамику развития системы каршеринга в Москве лучшей в мире

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Система поминутной аренды автомобилей в Москве - каршеринг - лучшая в мире по динамике развития, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.. По планам столичных властей, парк каршеринговых компаний в 2017 году увеличится на 1 тыс. машин, до 1,6 тыс, добавил он.

"По динамике развития краткосрочной аренды мы лучшие в мире, после нас идет Милан, который за десять лет смог обеспечить 4 тыс. машин. Они к этому шли десять лет, а мы за три года сможем сделать (увеличить количество автомобилей - прим. ТАСС)", - сказал Ликсутов.

По его словам, парк каршеринга в Москве составляет 1,6 тыс. автомобилей, каждой машиной пользуются примерно восемь раз в день. "Это один из лучших показателей в мире. Наши партнеры - частные компании - в этом году намерены увеличить количество машин еще на 1 тыс.", - сказал Ликсутов.

Система каршеринга в Москве заработала в сентябре 2015 года.