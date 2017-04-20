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Почти 30 ночных аэроэкспрессов дополнительно запустят в дни Кубка конфедераций в Москве

Москва
20 апреля, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Для удобства гостей мероприятия в столице время курсирования аэроэкспрессов будет продлено до 3 часов ночи
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество аэроэкспрессов между вокзалами и аэропортами Москвы будет увеличено в дни проведения матчей Кубка конфедераций по футболу в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Для удобства гостей и участников Кубка конфедераций продлевается время курсирования аэроэкспрессов между железнодорожными вокзалами и аэропортами Москвы и увеличивается количество поездов", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 19, 22, 26 июня и на 3 июля из столичных вокзалов в аэропорты и в обратном направлении отправятся 27 дополнительных ночных электропоездов, а время курсирования будет продлено вплоть до 3 часов ночи (в зависимости от аэропорта).

С Белорусского вокзала Москвы в аэропорт Шереметьево дополнительные электропоезда отправятся в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и в 03:00 мск, а в обратном направлении - в 01:00, 01:30 и 02:00 мск. С Киевского вокзала в аэропорт Внуково назначены аэроэкспрессы отправлением в 22:25, 00:30, 01:00, 02:00 и 02:30 мск. Из аэропорта в Москву дополнительные электропоезда будут уходить в 21:30, 23:30, 01:00, 01:30 и 02:00 мск.

С Павелецкого вокзала столицы в аэропорт Домодедово аэроэкспрессы будут отправляться в путь в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00 мск, а в обратном направлении - в 00:30, 01:00, 01:30 и в 02:00 мск.

Дополнительные ночные электропоезда, позволяющие добраться из аэропорта в центр столицы и в обратном направлении за 35-45 минут, значительно повысят транспортную доступность столичных аэропортов во время проведения матчей Кубка конфедераций в Москве.

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