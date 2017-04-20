Обществознание лидирует среди выбранных московскими выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Большинство выпускников московских школ в этом году выбрали для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) "обществознание" в дополнение к обязательным дисциплинам. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

"Выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ выпускниками текущего года: обществознание - 58%, английский язык - 34%, физика - 22%, история - 20%", - сказал он.

По его словам, ЕГЭ в Москве в этом году будут сдавать более 86 тыс. школьников, в том числе чуть более 54 тыс. выпускников школ 2017 года, 8,8 тыс. - выпускников прошлых лет.

Экзамен также будут сдавать 180 человек, получивших неудовлетворительные оценки в прошлом году, 1,8 тыс. студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования или за рубежом, а также почти 21 тыс. учащихся десятых классов. Последние будут сдавать математику.

Для организации и проведения экзаменов планируется привлечь около 50 тыс. человек. Будут открыты более 300 пунктов на базе образовательных организаций в каждом районе города. Кроме того, организовано два пункта в московских больницах. В досрочный период сдачи ЕГЭ работало 24 пункта проведения экзаменов.

Для обеспечения комплексной безопасности каждый пункт сдачи экзаменов будет оборудован усиленным постом охраны, стационарными и переносными рамками металлодетекторов. Также полицией будет обеспечена охрана общественного порядка и безопасность на прилегающей к пунктам территории.