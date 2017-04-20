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В Мосгордуме предложили ввести зарядку на переменах в столичных школах

Москва
20 апреля, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов также выступил за организацию различных спортивных секций и кружков рядом со школами
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы предложили ввести зарядку на переменах между уроками и открыть больше спортивных секций рядом со столичными школами для повышения физической активности детей. Такое предложение члены столичного парламента озвучили в ходе круглого стола "О развитии школьного спорта в Москве", организованного в региональном отделении партии "Единая Россия".

"По нормативам Всероссийской организации здравоохранения, ребенок должен двигаться 60 минут в день. <...> И если ребенку будут в школе на переменках предлагать это (делать зарядку - прим. ТАСС), мне кажется, это очень важно", - сказала председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. Она предложила ввести зарядки на переменах в качестве пилотного проекта.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, рядом со школами также необходимо организовывать "как можно больше различных спортивных секций, кружков".

Участники круглого стола отметили, что дети предпочитают спортивным играм компьютерные. Представители "Фонда детского спорта" уверены, что для увеличения детской физической активности можно использовать информационные технологии.

"Совместно с Олимпийским комитетом России мы разработали детское фитнес-приложение. Куратор - учитель физкультуры - регистрирует в системе, ребенок фиксирует свою ежедневную физическую активность (уроки физкультуры, посещение спортивных секций и т.д.), за каждую активную минуту своего дня он получает баллы, трофеи. Каждую неделю вывешивается рейтинг топ-10 самых активных детей. По итогам игрового периода составляется финальный рейтинг, проходит церемония награждения", - рассказала руководитель программы "Активные дети" фонда Дарья Лозовая.

По ее словам, в результате были получены положительные отзывы учителей и родителей. Исследование МГУ имени М. В. Ломоносова подтвердило, что менее чем за год у детей-пользователей приложения упал уровень стресса, тревожности на 15%, в два раза возросла мотивация к активному участию в спортивных соревнованиях, 99,9% детей отметили, что спорт - это способ всегда оставаться в хорошем настроении.

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