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Москвичев: владельцам жилья в хрущевках нужно дать возможность выбора помещений

Москва
20 апреля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Депутат также указал на необходимость формирования четких и прозрачных правил переселения в рамках программы реновации
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. В законопроектах, направленных на реализацию программы реновации жилищного фонда Москвы, необходимо обеспечить гражданам возможность выбора помещений, а также, при наличии воли собственников, возможность получения равноценной денежной компенсации. Об этом сообщил на пленарном заседании глава профильного думского комитета Евгений Москвичев.

Госдума рассматривает 20 апреля в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по сносу хрущевок в столице.

"(В законопроектах о реновации) необходимо усовершенствовать механизм встречного обеспечения, в том числе уточнить критерии равнозначности и обеспечить гражданам возможность выбора помещений, а также, при наличии воли собственников, возможность получения равноценной денежной компенсации", - сказал глава думского комитета.

Он сообщил, что в рамках созданной в Госдуме рабочей группы по пакету законопроектов о реновации жилья "есть единое понимание, что квартиры необходимо сдавать не с голыми стенами и не с черновой отделкой, а под ключ. "При этом он (дом) может быть как эконом-класса, так и класса ВИП", - уточнил депутат.

"Мы считаем, что в ходе дальнейшей работы над законопроектом необходимо в первую очередь сформировать четкие и прозрачные правила переселения в рамках программы реновации", - заявил также Москвичев. По его словам, в этих целях "необходимо закрепить публичный и всесторонний характер обсуждения программы реновации и домов, подпадающих под ее действие".

"Мы должны обеспечить полноценный учет мнения граждан в ходе реализации программы реновации и право на адекватную судебную защиту, нельзя допустить нарушения конституционных прав граждан", - подчеркнул он.

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Снос "хрущевок" в Москве
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