Москвичев: опыт реновации жилья в Москве может быть перенесен в другие регионы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Положительный опыт программы реновации жилищного фонда Москвы может быть перенесен в другие регионы РФ. Об этом заявил на пленарном заседании глава профильного думского комитета Евгений Москвичев.

Госдума рассматривает 20 апреля в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по сносу "хрущевок в столице.

Москвичев выразил уверенность, что вместе со всеми фракциями нижней палаты, с Минстроем, с Государственно-правовым управлением президента, со столичными властями и авторами законопроекта удастся "создать эффективный, не нарушающий права граждан, юридически точный правовой инструмент, который позволит сформировать в столице комфортную городскую среду". "И этот, безусловно, положительный опыт будет интересен не только для жителей Москвы, но и в дальнейшем может быть распространен на другие регионы нашей страны", - заявил глава комитета.

Он сообщил, что в настоящее время поправки активно дорабатываются. Москвичев напомнил, что в Думе создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций и представители руководства столицы.

"Мы договорились, что законопроект должен, с одной стороны, обеспечить полноценную реализацию программы реновации и сократить сроки строительства новых объектов, а с другой стороны, не только не допустить умаления жилищных прав граждан, но максимально гарантировать гражданам полноценную защиту их прав", - сказал депутат.

Он указал, что в тексте законопроекта постоянно упоминается термин "реновация жилищного фонда", но его легального определения в действующем законодательстве нет. "И нам в обязательном порядке нужно юридически закрепить данное понятие", - добавил парламентарий.