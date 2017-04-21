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Дороги и дворы Москвы в третий раз после зимы помоют с шампунем   

Москва
21 апреля, 9:18 UTC+3
Промывка улиц шампунем является традиционной процедурой перед началом летнего сезона
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Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Очередная, третья с начала весны промывка улиц, дорог, тротуаров и дворов столицы с использованием специального моющего средства будет проведена 22 апреля. Соответствующее поручение дал городским службам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Колонны поливомоечных машин в сопровождении экипажей ДПС начнут в субботу днем промывку проезжей части дорог, остановок общественного транспорта, площадей, внутридворовых проездов и тротуаров с асфальтовым, асфальтобетонным и плиточным покрытием", - сообщил Бирюков журналистам.

По его словам, в полдень субботы дороги на всю ширину проезжей части обработают шампунем, через два часа средство смоют водой.

"Промывка дорог - традиционная процедура перед началом летнего сезона, которая способствует удалению с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутных, масляных пятен, следов от шин", - пояснил заммэра.

Он уточнил, что в одно время с поливомоечной техникой на улицы и пешеходные зоны, на территории вблизи парковок, остановок общественного транспорта, станций метро, объектов соцсферы, спорта и промышленности, а также во дворы Москвы выйдут дворники и рабочие ручной уборки для очистки асфальтобетонных и плиточных покрытий.

Столичные коммунальные службы традиционно моют дороги и другие городские территории шампунем два раза в год - осенью и весной.

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