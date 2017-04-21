Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банк-санатор СУ-155 готов вернуть пайщикам дома в Щербинке вложенные средства

Москва
21 апреля, 11:15 UTC+3
Пострадавшими по объектам СУ-155 в столице числятся более 2 тыс. пайщиков
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Банк "Российский Капитал", который является санатором проблемного объекта СУ-155 в городском округе Щербинка по адресу: ул. Железнодорожная, вл. 39, корп. 1, 2 (ТиНАО), готов вернуть участникам строительства вложенные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Для того, чтобы достроить объект, необходимо выкупить участок у правообладателя (ООО "Грандилекс" - прим. ТАСС), однако спорным моментом остается стоимость сделки. Именно поэтому завершить строительство не представляется возможным. Сейчас рассматривается вопрос о разработке механизма по возврату денежных средств гражданам, с которыми были заключены договоры на покупку квартир по данному адресу", - сказали в пресс-службе, ссылаясь на представителя банка.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев отметил, что дополнительно необходимо продумать условия предоставления пострадавшим участникам строительства квартир в других объектах СУ-155, которые санирует банк, и представить информацию о проведенной работе к середине мая.

В "Российском капитале" подчеркнули, что гражданам, которые выберут жилье, все равно придется пройти процедуру получения денег, вложенных в строительство.

Квартиры по данному адресу приобретались не по договорам долевого участия напрямую у СУ-155, а через ЖСК (жилищно-строительный кооператив) "Губернский" и ЖСК "Зодчий", поэтому произвести взаимозачет в рамках процедуры банкротства невозможно. Соответственно, деньги будут переведены на расчетный счет гражданина в банке "Российский капитал", а затем зачислены в счет уплаты выбранной квартиры.

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2абв, районе Фили-Давыдково, мкрн 69, корп. 2, районе Нагатино-Садовники, мкрн 1, корп. 29, 29Б, 30, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23.

По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала.

Пострадавшими по объектам СУ-155 в столице числятся более 2 тыс. пайщиков. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России
4
Зюганов потребовал Совбез РФ рассмотреть законопроект о перезахоронении Ленина
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Эрдоган 3 мая планирует посетить РФ и встретиться с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама