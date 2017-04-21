Банк-санатор СУ-155 готов вернуть пайщикам дома в Щербинке вложенные средства

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Банк "Российский Капитал", который является санатором проблемного объекта СУ-155 в городском округе Щербинка по адресу: ул. Железнодорожная, вл. 39, корп. 1, 2 (ТиНАО), готов вернуть участникам строительства вложенные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Для того, чтобы достроить объект, необходимо выкупить участок у правообладателя (ООО "Грандилекс" - прим. ТАСС), однако спорным моментом остается стоимость сделки. Именно поэтому завершить строительство не представляется возможным. Сейчас рассматривается вопрос о разработке механизма по возврату денежных средств гражданам, с которыми были заключены договоры на покупку квартир по данному адресу", - сказали в пресс-службе, ссылаясь на представителя банка.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев отметил, что дополнительно необходимо продумать условия предоставления пострадавшим участникам строительства квартир в других объектах СУ-155, которые санирует банк, и представить информацию о проведенной работе к середине мая.

В "Российском капитале" подчеркнули, что гражданам, которые выберут жилье, все равно придется пройти процедуру получения денег, вложенных в строительство.

Квартиры по данному адресу приобретались не по договорам долевого участия напрямую у СУ-155, а через ЖСК (жилищно-строительный кооператив) "Губернский" и ЖСК "Зодчий", поэтому произвести взаимозачет в рамках процедуры банкротства невозможно. Соответственно, деньги будут переведены на расчетный счет гражданина в банке "Российский капитал", а затем зачислены в счет уплаты выбранной квартиры.

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2абв, районе Фили-Давыдково, мкрн 69, корп. 2, районе Нагатино-Садовники, мкрн 1, корп. 29, 29Б, 30, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23.

По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала.

Пострадавшими по объектам СУ-155 в столице числятся более 2 тыс. пайщиков.