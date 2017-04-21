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Сезон фонтанов в Москве откроется 29 апреля

Москва
21 апреля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Всего в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств
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Вид на фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ

Вид на фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сезон фонтанов в столице начнется 29 апреля. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по оперативным вопросам.

По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в настоящее время ГБУ "Гормост", которое эксплуатирует около 60 городских фонтанов, а также префектуры административных округов, "завершают работу по текущему ремонту и подготовке к пуску городских фонтанов".

Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. Среди самых популярных - фонтаны на ВДНХ, комплексы фонтанов на Манежной площади и Поклонной горе, фонтаны в парке Горького, светодинамический фонтан в музее-заповеднике "Царицыно", "Александр и Натали" у Никитских ворот и многие другие.

Сезон фонтанов по традиции начинается в конце апреля, а завершается 1 октября.

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