Онлайн-агрегаторы такси готовятся к увеличению числа пассажиров в Москве летом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Онлайн-агрегаторы услуг такси начали готовиться к увеличению спроса на поездки со стороны жителей Москвы, которое может произойти этим летом в связи с благоустройством столичных улиц. Компании планируют увеличить количество машин на линии в столичном регионе и считают, что это поможет разгрузить московские улицы.

Ранее в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщали ТАСС, что на ряде центральных улиц Москвы уберут места для парковки в связи с началом работ по благоустройству в рамках реализации программы "Моя улица". В связи с этим автомобилистам рекомендуется для поездок в центральную часть города пользоваться общественным транспортом из-за возможной потери времени в пути, отмечали там.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили ТАСС, что планируют совместно с партнерами-таксопарками увеличить количество машин, подключенных к сервису в столичном регионе. "К началу мая количество машин, подключенных к сервису в Москве и прилегающих регионах, вырастет до 46 тыс.", - заявили в компании, уточнив, что в апреле 2016 года число подключенных к сервису машин в столице составляло 32 тыс.

В "Яндекс.Такси" уверены, что этот шаг позволит ускорить подачу машины, уменьшить количество автомобилей на дорогах и, следовательно, сократить пробки. "Умная" система распределения заказов между ближайшими к пользователю машинами может помочь разгрузить город в период грядущего транспортного коллапса", - отметил директор компании по маркетингу Даниил Шулейко.

Представитель другого онлайн-агрегатора услуг такси - Uber - сообщил ТАСС, что компания также планирует увеличить число автомобилей на линии в Москве этим летом.

В то же время в Gett не стали комментировать ситуацию.

Пробок меньше не станет

Как отметили в ЦОДД в связи с реализацией программы благоустройства, в Москве ожидается "увеличение загруженности дорог до 8-9 баллов в утренние и вечерние часы пик". Основные затруднения будут наблюдаться на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающим к ним. Кроме того, большая часть потока переместится на Третье транспортное кольцо, в связи с чем возможны дополнительные затруднения в движении транспорта на данной магистрали.

Прогнозирует транспортный коллапс в связи с реализацией программы и директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По словам эксперта, "пока <...> в городе идет любая реконструкция, любые работы, штатные ремонты, <...> по городу ездить трудно - это объективная реальность".

Тем не менее, собеседник агентства полагает, что увеличение автопарка столичных таксомоторных компаний будет пользоваться спросом, в том числе в связи с резко подорожавшей в последние годы парковкой.

"Представьте себе ситуацию: семейная пара пришла в кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате. Сходить в кино, кофе попить по дороге - на это уйдет три часа. Сколько стоит парковка в этом районе? 200 рублей в час, итого в 600 рублей обойдется парковка. А если он живет недалеко от кинотеатра, ему дешевле на такси", - сказал он.

По мнению Блинкина, "при дорогой парковке в центре города спрос на такси растет". "Идея увеличения автопарка такси с точки зрения бизнеса и с точки зрения обывателя вполне неплохая. Это все бизнес структуры, они не бы стали увеличивать количество автомобилей, если бы не просчитали спрос", - заключил эксперт.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что в настоящее время в столице официально выдано более 80 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность, такси в Москве перевозят около 715 тысяч пассажиров каждый день.

Департамент транспорта Москвы ранее заключил соглашения о сотрудничестве с таксомоторными компаниями "Сити Мобил", "Такси Везет", а также крупными агрегаторами - "Яндекс.Такси", Gett и Uber. По условиям соглашения, диспетчерские службы заказа легковых такси должны наладить передачу в Единую региональную навигационно-информационную систему данные о местоположении транспортных средств, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа с указанием статуса "свободен/занят", номере разрешения и номере государственного регистрационного знака. Тем не менее такси-агрегаторы Gett и Uber воздерживаются от открытия информации о заказах.