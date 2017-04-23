В Москве и области ожидаются 9 градусов тепла и небольшие осадки

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Погода в московском регионе будет ветреной, сырой и прохладной, сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Ожидается облачность с прояснениями, днем местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в столице составит 5-7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура ночью в Москве - около 0 градусов, в Подмосковье - от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в понедельник в столице воздух прогреется до 7-9 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.