В Москве и области ожидаются 9 градусов тепла и небольшие осадки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Погода в московском регионе будет ветреной, сырой и прохладной, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Ожидается облачность с прояснениями, днем местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в столице составит 5-7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура ночью в Москве - около 0 градусов, в Подмосковье - от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в понедельник в столице воздух прогреется до 7-9 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.