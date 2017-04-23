В столичных СИЗО заработала система биометрического опознания заключенных

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московские следственные изоляторы запустили систему идентификации личности по биометрическим данным. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве, она введена во всех шести действующих в Москве СИЗО (СИЗО-7 с сентября 2015 года находится на реконструкции) и позволяет устанавливать личность поступающих и выходящих из СИЗО по отпечаткам пальцев.

В пяти СИЗО - "Бутырке", "Матросской тишине", СИЗО-3 ("Пресня"), а также в СИЗО-5 ("Водник") и СИЗО-6 (для женщин, в Печатниках) установили систему "Папилон", которая позволяет проводить проверку на КПП по отпечаткам пальцев. А один из крупнейших СИЗО Москвы - СИЗО-4 в Северном Медведково ("Медведь") - оборудовали системой "Синергет", которая позволяет идентифицировать человека как по отпечаткам пальцев, так и с помощью фотовидеоидентификации лица.

Как отметили в УФСИН, автоматизированную дактилоскопическую информационно-поисковую систему идентификации личности "Папилон" и "Синергет" ввели в эксплуатацию еще в феврале, последнее время шло формирование базы биометрических данных арестованных. Установка оборудования обошлась в 50 млн рублей.

"При поступлении в СИЗО создается дактилокарта человека, которая включает в себя отпечатки пальцев и ладоней, фотоизображение внешности и особых примет, словесное описание внешности, после чего система позволяет устанавливать личность по отпечаткам пальцев, когда человек покидает следственный изолятор", - рассказали в пресс- службе. "Использование биометрической системы идентификации личности исключает вероятность совершения заключенными побегов путем подмены, а также ошибочной выдачи подозреваемых, обвиняемых и осужденных конвойным службам", - уверены в УФСИН.

Побег через подмену

Как ранее сообщил ТАСС начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз, к решению оборудовать СИЗО автоматическими системами опознания подтолкнул совершенный 13 января прошлого года побег из СИЗО-5. 25-летний обвиняемый в попытке продажи наркотиков гражданин Таджикистана Маруф Одинаев выдал себя за находившегося с ним в камере соотечественника, которого в тот день должны были освободить, получил в дежурной части его документы и вышел на свободу. Вскрылся побег, лишь когда его земляк, оставшийся в камере, потребовал выпустить его домой. Спустя три дня оперативники УФСИН задержали беглеца в Подмосковье и вернули в СИЗО. Под стражу по подозрению в соучастии в организации побега попал и его освободившийся земляк.

На 1 апреля в московских СИЗО находилось 10 тысяч 829 человек. 33% среди сидельцев столичных СИЗО составляют приезжие из других регионов и примерно 30% - иностранцы, в основном из стран ближнего зарубежья.