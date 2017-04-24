ЦОДД попросил водителей отказаться от поездок в центр Москвы 25 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Центр обеспечения дорожного движения Москвы (ЦОДД) попросил водителей отказаться от поездок в центр столицы 25 апреля и воспользоваться общественным транспортом, так как движение там будет ограничено в связи с репетицией Парада Победы. Об этом сообщила пресс-служба ЦОДД.

"25 апреля в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на Тверской улице от Пушкинской площади до Манежной площади с 22:00 до 24:00 мск", - отметили в пресс-службе. Объехать данный участок можно по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка.

Парад Победы на Красной начнется 9 мая в 10:00 мск. В нем примут участие механизированные и пешие колонны, а также авиация. Впервые исторический Парад Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне прошел в Москве 24 июня 1945 года.