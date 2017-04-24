Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Парковка на улицах Москвы в предстоящие майские праздничные дни будет бесплатной. Как сообщили ТАСС в городской администрации, "парковочные каникулы" будут действовать 1 мая, а также 8 и 9 мая.

"30 апреля и 7 мая - это воскресенье, поэтому парковка будет бесплатной и в эти дни. Таким образом, в предстоящую праздничную декаду парковаться бесплатно можно будет 30 апреля, 1 мая, а также 7, 8 и 9 мая", - уточнил представитель мэрии.

В эти дни для автомобилистов бесплатно будут доступны 67 тыс. мест на улицах, входящих в состав московского парковочного пространства. Вместе с тем, плоскостные парковки, огороженные шлагбаумами, останутся платными.

Некоторые москвичи имеют право на постоянную бесплатную парковку - это ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и маломобильные граждане.

Парковка в Москве бывает бесплатной в дни государственных праздников и по воскресеньям.