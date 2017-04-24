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Депутат: слона и жирафа можно найти среди домашних животных москвичей

Москва
24 апреля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды подчеркнула необходимость проработки вопроса о том, стоит ли полностью запретить содержание диких животных в квартирах
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. В качестве домашних животных москвичи держат 300 диких представителей семейства кошачьих, слона и жирафа. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

"Дикие животные в квартирах, мы уже говорили - 300 (диких - прим. ТАСС) кошачьих сегодня живут в квартирах москвичей", - рассказала Тимофеева, иллюстрируя необходимость проработки ряда "развилок" законопроекта об ответственном обращении с животными перед его окончательным принятием. По ее словам, москвичи держат дома самых разных животных, "включая слона и жирафа".

По мнению депутата, следует детально проработать вопрос о том, стоит ли полностью запретить содержание диких животных в квартирах или разрешить их содержание за исключением некоторых видов.

Законопроект об ответственном обращении с животными, который Госдума может рассмотреть во втором чтении в апреле и принять уже в весеннюю сессию, содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого, строятся дальнейшие нормы закона: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными. Так, будут введены пять новых статей в КоАП, четыре из которых будут защищать животных.

Кроме того, законопроект предусматривает регистрацию домашних животных, отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания. Также планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и производство соответствующего контента. Будет определена ответственность владельцев домашних животных, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва. В марте 2011 года он был принят в первом чтении. В последнее время отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе. Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ.

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