Солнечно и до 13 градусов тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Солнечная, теплая, но ветреная погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Сегодня будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 10-12 градусов тепла в мегаполисе и до 8-13 градусов в регионе", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, днем дождь усилится до умеренного. Столбики термометров ночью покажут в Москве 5-7 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Днем в среду в столице воздух прогреется до 15-17 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.