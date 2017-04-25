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Солнечно и до 13 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
25 апреля, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Солнечная, теплая, но ветреная погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Сегодня будет солнечно, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 10-12 градусов тепла в мегаполисе и до 8-13 градусов в регионе", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, днем дождь усилится до умеренного. Столбики термометров ночью покажут в Москве 5-7 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Днем в среду в столице воздух прогреется до 15-17 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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