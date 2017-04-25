Около 800 млн рублей выделит Фонд поддержки промышленности в Москве в этом году

ГАННОВЕР, 25 апреля. /ТАСС/. Около 800 млн рублей направит Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в этом году на инвестпроекты московских предприятий, модернизацию производств и закупку инновационного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Кредит под 5% годовых

По ее словам, Фонд поддержки промышленности и предпринимательства заработал в Москве. Основная его задача - поддержать инвестиционные проекты московских предприятий, помочь в модернизации производств и закупках инновационного оборудования.

"На первом этапе фонд сконцентрируется на займах до 50 млн рублей - на срок до 5 лет и под 5% годовых. Уже в нынешнем году на поддержку промышленности и предпринимательства планируется направить около 800 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Сергуниной.

С декабря 2016 года правительство Москвы начало программу продвижения высокотехнологичной, в том числе экспортоориентированной, продукции московских производителей "Сделано в Москве". Город существенно компенсирует затраты на участие компаний в российских и зарубежных выставках.

На промышленной выставке-ярмарке Hannover Messe 2017 ("Ганновер Мессе 2017") в Германии на стенде правительства Москвы под единым брендом "Made in Moscow" свою продукцию представляют более 20 московских высокотехнологичных компаний, работающих в таких отраслях, как робототехника, микроэлектроника, машиностроение, IT-технологии.

Кроме того, для производителей здесь в ходе крупных бизнес-мероприятий организуются деловые встречи с закупщиками, инвесторами и потенциальными производственными партнерами. В Ганновере запланировано более 800 встреч московских производителей с представителями зарубежных компаний, на которых будут обсуждаться вопросы локализации производства в Москве и поставок продукции столичных производителей в зарубежные страны.

Упор на "высокие технологии"

Сергунина подчеркнула, что власти Москвы делают "упор на высокотехнологичную промышленность, инновации в бизнесе и подготовку молодых специалистов, которым предстоит реализовывать свой потенциал в условиях новой, уже цифровой экономики". Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности Москвы в 2016 году составил 53 млрд рублей.

"По сравнению с уровнем 2010 года, увеличение - почти в 2,5 раза. Всего за последние шесть лет объем инвестиций в обрабатывающие производства столицы достигли 275 млрд рублей", - пояснила Сергунина.

Практически половина (551, или 44%) московских предприятий реального сектора являются экспортерами, в том числе около 300 обрабатывающих производств (42% от их общего количества). В 2016 году экспорт московских предприятий реального сектора вырос на 39,4% (+148,1 млрд руб.) - в основном за счет оборонной промышленности и аэрокосмической отрасли.

Высокие темпы роста экспорта в прошлом году продемонстрировал сектор научных исследований и разработок (+35,9%), а также отрасли, ориентированные на конечный потребительский спрос, включая производство автомобилей (+39,0%) и легкую промышленность (+49,1%). Все это стало возможно благодаря созданной в столице инновационной инфраструктуре и комплексной системе поддержки производителей продукции с высокой интеллектуальной составляющей, полагает Сергунина.

"Усилия правительства Москвы сосредоточены на создании экосистемы для инноваторов. Сейчас им доступно более тысячи инфраструктурных объектов. Это инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, центры прототипирования и коллективного пользования. В них размещено свыше 3,5 тыс. единиц новейшего - и еще раз подчеркну - доступного для любой компании оборудования", - добавила заммэра.

Если в 2014 году в Москве было шесть технопарков, то теперь их уже 30. В технопарках разместили свои производства больше 1,5 тыс. компаний, выпускающих продукцию с высокой интеллектуальной составляющей. Ими создана почти 41 тысяча высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест.