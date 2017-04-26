Количество салонов красоты в Москве увеличилось на 36% за 7 лет

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Количество столичных салонов красоты и парикмахерских увеличилось с 4,4 тыс. в 2010 году до 6 тыс. в 2017 году. Как сообщила руководитель пресс-службы московского департамента по конкурентной политике Татьяна Семенова, рост составил 36%.
"За последние семь лет наблюдаются уверенные тенденции роста сегмента парикмахерских услуг. Если в 2010 году в столице работало 4,4 тыс. салонов красоты, то в 2017 году цифра составила 6 тысяч. Получается, что количество предприятий-парикмахерских увеличилось на 36%", - сказала она.
По ее словам, такой рост говорит о востребованности данного вида услуг среди москвичей и поступательном увеличении предложения данного вида услуг на потребительском рынке в сфере бытового обслуживания.
По данным Мосгорстата, парикмахерские услуги занимают наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг - 13,1%.