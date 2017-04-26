Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество салонов красоты в Москве увеличилось на 36% за 7 лет

Москва
26 апреля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
В общем объеме бытовых услуг парикмахерские услуги занимают составляют 13,1%
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Количество столичных салонов красоты и парикмахерских увеличилось с 4,4 тыс. в 2010 году до 6 тыс. в 2017 году. Как сообщила руководитель пресс-службы московского департамента по конкурентной политике Татьяна Семенова, рост составил 36%.

"За последние семь лет наблюдаются уверенные тенденции роста сегмента парикмахерских услуг. Если в 2010 году в столице работало 4,4 тыс. салонов красоты, то в 2017 году цифра составила 6 тысяч. Получается, что количество предприятий-парикмахерских увеличилось на 36%", - сказала она.

По ее словам, такой рост говорит о востребованности данного вида услуг среди москвичей и поступательном увеличении предложения данного вида услуг на потребительском рынке в сфере бытового обслуживания.

По данным Мосгорстата, парикмахерские услуги занимают наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг - 13,1%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
2
Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственного производства
3
ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло исторического максимума
4
На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт
5
Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе
6
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама