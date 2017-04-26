Дорожно-транспортная инфраструктура Москвы готова к майским праздникам

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Дорожно-транспортная инфраструктура столицы готова к предстоящим майским праздникам. Об этом журналистам сообщил руководитель Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.
"Мы заканчиваем работы по приведению дорожно- транспортной инфраструктуры к майским праздникам. В рамках плановых работ по промывке светофорных объектов уже вымыто более 1700 объектов, более чем 70%. Всего в Москве установлено порядка 2400 светофорных объектов. К концу этой недели все светофоры будут приведены в порядок", - сказал Юрьев.
По его словам, в центральной части города помыты и покрашены 68 пешеходных навигационных стел. Кроме того, каждый год весной бригады ЦОДД проводят профилактические работы по очистке светофорных объектов. В течение зимнего сезона инфраструктура подвергается природным воздействиям, поэтому главная задача ЦОДД поддерживать все объекты в исправном и чистом состоянии после окончания зимнего сезона.