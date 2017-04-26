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ЦОДД: работы в центре Москвы усложняют дорожное движение

Москва
26 апреля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Сроки проведения работ по программе "Моя улица" совпадают с периодом максимальной загруженности дорог
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Работы, которые проводятся в центральной части города Москвы в рамках реализации программы благоустройства "Моя улица", усложняют дорожное движение в столице. Об этом журналистам сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"В связи с проводимыми работами в центральной части города осложнено дорожное движение. Протяженность участков, на которых будут проводиться работы внутри ТТК в этом году составит 52,7 км, что превышает объем работ на 40% в 2016 году. Вместе с тем, работы одновременно ведутся на двух основных магистралях - Бульварном и Садовом кольцах", - сказал Юрьев.

По его словам, сроки проведения работ в рамках проекта городского благоустройства "Моя улица" попадают на периоды максимальной загруженности дорог. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы ЦОДД прогнозирует затруднения движения в центральной части города и увеличение загруженности дорог до 9, а временами до 10 баллов в утренние и вечерние часы пик.

Увеличение уровня нагрузки прогнозируется на Тверской улице (с 7 до 9 баллов в часы пик), Садовом кольце (с 7 до 10 баллов в часы пик), Бульварном кольце (с 8 до 10 баллов в часы пик), Третьем транспортном кольце (с 6 до 7 баллов в часы пик).

"Основные затруднения будут наблюдаться на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающим к ним. Кроме того, большая часть потока переместится и на Третье транспортное кольцо, в связи с чем возможны дополнительные затруднения в движении транспорта на данной магистрали. Мы настоятельно просим водителей для поездок в центральную часть города пользоваться общественным транспортом во избежание дополнительной потери времени в пути", - пояснил Юрьев.

Он добавил, что при имеющихся ограничениях и количестве автомобилей, прогнозируется увеличение продолжительности часов пик в центральной части города: утренний час пик с 08:00 мск до 11:00 мск, вечерний - с 17:00 мск до 20:00 мск. Также ожидается снижение средней скорости движения в центральной части города почти в 2 раза - на 40% (с 25 км/ч до 15 км/ч).

Моя улица

Как ранее сообщал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков, программа "Моя улица", которая реализуется уже третий год, в этом году "станет еще масштабнее". В 2015 году было благоустроенно 47 общественных городских пространств, в 2016 году - 61 пространство, в 2017 году в программу войдет более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади.

"Цель программы - сделать город максимально комфортным и привлекательным для москвичей и гостей столицы", - сказал он. В рамках программы планируется высадить 4,5 тыс. крупномерных деревьев и почти 100 тыс. кустарников (в прошлом году - более 8 тыс. деревьев и свыше 150 тыс. кустарников).

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