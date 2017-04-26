Полиция проверяет информацию о возможном похищении человека на юго-западе Москвы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют поступившую информацию о возможном похищении человека на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 10:54 мск в службу "02" поступило сообщение о якобы имевшем место похищении человека возле дома 97 по проспекту Вернадского", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.