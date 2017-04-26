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Музейно-театральный квартал Бахрушинского музея в Москве планируют создать к 2019 году

Москва
26 апреля, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Часть программы развития музея уже реализована
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Работы по реставрации зданий и благоустройству территории Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина и созданию музейно-театрального квартала в центре Москвы завершатся в конце 2018 - первом квартале 2019 года. Об этом журналистам рассказал директор музея Дмитрий Родионов.

"Здесь, в самом центре Москвы, появится комплекс, где будут взаимосвязаны все функции музея, и появится то, что свойственно музеям-заповедникам - парковая территория", - сообщил он.

Часть программы развития музея уже реализована. Например, были отреставрированы обращенные на улицу фасады главного музейного здания - усадьбы, построенной в 1897 году для основателя музея Алексея Александровича Бахрушина и его семьи по проекту Карла Гиппиуса, прошел первый этап благоустройства территории.

Тем не менее, главные работы еще впереди, и большие надежды в музее связывают с переданным ему зданием медсанчасти, где открывается первая выставка - "Итоги сезона", по традиции представляющая сценографические проекты.

После реконструкции здания, по словам Родионова, там появятся два больших выставочных зала, пространство для постановок, фондохранилище, общественная зона с сувенирно-книжным магазином, гардеробом и кафе с верандой в парке, где планируется максимально восстановить планировку времен Бахрушина - в частности, рассчитывают вернуть фонтан, а также поставить новую летнюю сцену.

В этом же здании бывшей медсанчасти на 500 квадратных метрах планируется организовать Музей эстрады.

Что касается главного усадебного здания, где будет организована посвященная Бахрушину мемориальная постоянная экспозиция, в этом году там начнется реставрация внутренних фасадов и возвращение зимнего сада, который в советское время был заштукатурен. А в рамках программы "Моя улица" запланировано воссоздание палисадника перед усадьбой со стороны Садового кольца, что, по словам Родионова, поможет в числе прочего защитить фасады от незаконной расклейки рекламных объявлений.

Также на территории музея появятся павильоны для детей.

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