В Новой Москве задержан хулиган, сбивший из пневматического оружия частный беспилотник

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, сбившего из пневматического оружия частный беспилотник в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"В полицию обратился 36-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный гражданин умышленно повредил беспилотный летательный аппарат, оборудованный фото- и видеокамерой, осуществлявший мониторинг состояния внешнего благоустройства территорий. Материальный ущерб составил 350 тыс. рублей", - сообщили в столичном главке полиции.
У задержанного подозреваемого было изъято пневматическое оружие, с помощью которого он повредил воздушную технику. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.