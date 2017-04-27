Дождливая и ветреная погода ожидается в столичном регионе

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в четверг в Москве и в Подмосковье облачную, дождливую и ветреную погоду.
"Будет пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер ожидается восточной четверти, силой 7-12 м/с", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 10-12 градусов, на севере области будет от 5 до 10 градусов тепла, на юге - от 10 до 15 градусов тепла.
Предстоящей ночью будет облачно, пройдет дождь. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов выше нуля.
В течение дня будет пасмурно, дождливо и ветрено. В Москве воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, по области будет от 7 до 12 градусов тепла. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.