На всех линиях метро Москвы и МЦК названия станций дублируют по-английски

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объявления названий станций на русском и английском языках звучат отныне на всех линиях московского метрополитена и Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
"Поезда на всех линиях метро "заговорили" по-английски. 26 апреля сообщения на двух языках зазвучали еще на двух ветках - Каховской и Бутовской. Таким образом, теперь на всех 12 линиях метро и Московском центральном кольце объявляют названия станций на русском и английском", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что на некоторых ветках сообщения звучат пока не во всех поездах. Однако, как отмечается, в ближайшее время объявлять станции на английском будут во всех составах.
"Дублирование звуковых объявлений на английском языке - часть масштабной работы, которую Московский метрополитен провел в преддверии крупных футбольных турниров ФИФА - Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018", - рассказали в пресс-службе подземки.
Также в рамках подготовки к спортивным турнирам кассиры метро и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров посещают курсы английского языка. "Это поможет им общаться с туристами и болельщиками, которые приедут в Москву на футбольные матчи", - говорится в опубликованном на сайте столичной мэрии сообщении.
Отмечается, что задать интересующие вопросы о работе транспорта гости Москвы смогут на стойках "Живое общение". Получить консультацию сотрудников можно на русском и английском языках. Сейчас, как уточняется, в метро и на МЦК действует 18 таких стоек, однако к лету их количество планируют увеличить до 23.