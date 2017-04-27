Цифровые билборды с тюльпанами и голубями украсят в майские праздники Москву

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы к отмечаемому 1 мая Празднику Весны и Труда украсят город 20 цифровыми билбордами с тюльпанами и белыми голубями, сообщает мэрия столицы.

В гигантскую открытку превратится медиафасад Центрального телеграфа - ее размер составит 17 на 26 метров. Кроме того, цифровые открытки на билбордах размером 3 на 6 метров разместят вдоль Третьего транспортного кольца.

"На открытках можно увидеть букеты весенних тюльпанов и птиц мира - белых голубей, летающих в чистом небе", - отметили в пресс-службе мэрии.

Праздничные билборды появятся в столице уже 28 апреля, а транслировать ролики на них планируется до 2 мая.

По информации мэрии, к 9 мая Москву украсят кадрами военной хроники и детскими рисунками, посвященными Дню Победы. На зданиях также установят более 1,1 тыс. тематических плакатов с портретами маршалов Победы.