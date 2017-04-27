Цифровые билборды с тюльпанами и голубями украсят в майские праздники Москву

Аляска отметит 75-летие воздушной трассы АЛСИБ совместными с Россией проектамиОбщество 27 апреля, 10:19
Шарапова заявила, что не держит ни на кого зла из-за своей дисквалификацииСпорт 27 апреля, 10:07
Безбородов назначен главным судьей матча чемпионата России по футболу ЦСКА - "Спартак"Спорт 27 апреля, 10:04
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу БарышниковуКультура 27 апреля, 9:55
Две станции метро в Екатеринбурге возобновили работу после обнаружения бесхозного чемоданаНовости Урала 27 апреля, 9:54
Шарапова: победа над Винчи - маленький шаг в карьереСпорт 27 апреля, 9:48
Сечин вошел в высший наблюдательный совет Федерации бокса РоссииСпорт 27 апреля, 9:28
Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство республики в отставкуПолитика 27 апреля, 9:02
Компания "Орел Нобель-Агро" увеличит производство зерна за счет расширения пашниБанк историй успеха 27 апреля, 9:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы к отмечаемому 1 мая Празднику Весны и Труда украсят город 20 цифровыми билбордами с тюльпанами и белыми голубями, сообщает мэрия столицы.
В гигантскую открытку превратится медиафасад Центрального телеграфа - ее размер составит 17 на 26 метров. Кроме того, цифровые открытки на билбордах размером 3 на 6 метров разместят вдоль Третьего транспортного кольца.
"На открытках можно увидеть букеты весенних тюльпанов и птиц мира - белых голубей, летающих в чистом небе", - отметили в пресс-службе мэрии.
Праздничные билборды появятся в столице уже 28 апреля, а транслировать ролики на них планируется до 2 мая.
По информации мэрии, к 9 мая Москву украсят кадрами военной хроники и детскими рисунками, посвященными Дню Победы. На зданиях также установят более 1,1 тыс. тематических плакатов с портретами маршалов Победы.