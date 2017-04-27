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Первомайская демонстрация профсоюзов пройдет по Красной площади

Москва
27 апреля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Ожидается, что в шествии примут более 100 тыс. человек

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первомайская демонстрация, организованная профсоюзами в Москве, пройдет по Красной площади и может собрать до 100 тысяч участников. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

"В шествии, как планируется, примет участие более 100 тыс. жителей Москвы и гостей столицы. Главным лозунгом будет "За достойную работу, зарплату, жизнь!", - сказал Антонцев.

По его словам, начало колонны будет рядом с Лобным местом. "На сегодняшний день официальное разрешение как от Администрации президента задействовать Красную площадь, так и от правительства Москвы официально получено", - добавил он.

По его словам, организаторы намерены уделить особое внимание безопасности мероприятия.

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