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Коммунальные и экстренные службы Москвы на майские праздники переходят на усиленный режим

Москва
27 апреля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Московские власти также обеспечат пожарную безопасность в праздничные дни

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Коммунальные и экстренные службы, а также предприятия энергетики Москвы в канун майских праздников переводятся на усиленный режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.

"Слаженная работа всех городских служб в праздничные дни - гарантия комфорта и безопасности москвичей. Наша задача - бесперебойная работа систем жизнеобеспечения, надежное энерго- и ресурсоснабжение потребителей", - сказал он.

Бирюков отметил, что все структурные подразделения комплекса городского хозяйства будут работать в круглосуточном режиме, полностью проверена система мобильных резервов коммунальных и инженерных служб.

По его словам, в готовности находятся 672 аварийные бригады, укомплектованные почти 1,2 тыс. единицами специализированной техники, более чем 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, тремя мобильными котельными.

Бирюков также добавил, что власти Москвы обеспечат пожарную безопасность первомайского шествия, парада на Красной площади и праздничного салюта.

"9 мая по маршруту движения военной техники, участвующей в параде, планируется выставить специальный наряд в составе 17 единиц техники и 168 человек личного состава", - отметил Бирюков.

По его словам, в 22:00 мск 9 мая будет проводиться праздничный салют на 16 точках. "За каждой точкой планируется закрепить по одной единице аварийно-спасательной техники", - уточнил заммэра, добавив, что всего в дни проведения праздничных мероприятий 9 мая планируется задействовать более 450 человек и более 30 единиц спецтехники.

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