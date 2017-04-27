Московский фестиваль "Времена и эпохи" в 2017 году затронет эпохи от античности до ХХ века

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Седьмой фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" с 1 по 12 июня. В этом году будет опробован новый формат мероприятия - гости смогут увидеть реконструкции эпох от античности до ХХ века, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Московский исторический фестиваль "Времена и эпохи" меняет формат. Теперь это не просто мероприятие в Коломенском, посвященное конкретному периоду. Фестиваль становится грандиозным конвентом для 6 тыс. реконструкторов со всего мира (заявки уже подали из США, Франции, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Сербии, Польши, Великобритании, Швеции, Латвии, Норвегии, Германии, Испании), которые целых 13 дней будут представлять эпохи от античности до ХХ века", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля будут работать пять парковых фестивальных и 25 тематических городских площадок по всей Москве. В парках и скверах, на центральных улицах и площадях "встанут лагеря реконструкторов". "Разные эпохи переплетутся на улицах и парках в единое истерическое действо. Москвичи и туристы будут гулять по центру от одной эпохи к другой, ездить в парки, чтобы посмотреть сражение XVII века, бой легионов с варварами или лагерь Русской императорской армии", - отметили в оргкомитете.

Программа фестиваля

Фестиваль начнется 1 июня вместе с прибытием на станцию "Подмосковная" ретропоезда с реконструкторами, представляющими все временные периоды фестиваля. 2 июня в парке "Царицыно" состоится "Карусель" - театрализованное представление времен Екатерины Великой. Здесь же "встанут лагерем" солдаты Петра Первого. Они будут упражняться в воинском деле и покажут реконструкцию баталии.

9 и 10 июня в "Царицыно" пройдут Дни античности. Римские легионеры покажут строевые тренировки, гладиаторы сразятся на арене, а полководец устроит триумфальное шествие. Гости увидят поселение германцев, кельтов и эллинов. Они будут торговать, заниматься ремеслами и отражать натиск Римской империи.

Кульминацией фестиваля станет "сражение" русско- польской войны XVII века. Оно произойдет 11 июня в музее- заповеднике "Коломенское" - это самое масштабное событие фестиваля. Специально для этого будет построен русский острог по образцу знаменитой Албазинской крепости, а польско-литовские силы "засядут" в земляном форте.

На Тверском бульваре посетители встретят команды реконструкторов со всего мира. Они будут постоянно сменять друг друга, то уезжая для участия в парковых фестивалях, то возвращаясь для неформального общения с коллегами и гостями. На Кузнецком мосту можно будет взглянуть на повседневную жизнь монаха, воина и семейства минувших эпох, которые поселятся в прозрачных домиках-сотах. Рядом археологи будут обрабатывать предметы из раскопок в Москве.

На Восточной улице расположится парк средневековых осадных машин, включающий самый большой действующий требушет в России. Новый Арбат преобразится в боевую арену, на которой сойдутся в поединках лучшие средневековые воины. На Чистопрудном бульваре гости перенесутся во вторую половину XIX века, на живописный Севастопольский променад.

В прошлом году главной темой фестиваля исторической реконструкции стало крупнейшее сражение раннего Средневековья в России - битва тысячи мечей.