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Пучков проверил готовность пожарных Москвы к действиям по профилактике и тушению пожаров

Москва
27 апреля, 14:58 UTC+3

Глава МЧС России также вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам пожарной охраны столицы государственные и ведомственными награды

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков посетил пожарно-спасательную часть номер четыре 27-го отряда Федеральной противопожарной службы Москвы и проверил ее готовность к действия по профилактике и тушению пожаров, передает корреспондент ТАСС.

Министр вручил наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам пожарной охраны столицы государственные и ведомственными награды - медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За отличие в ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях". Сотрудники этой части неоднократно награждалась почетными грамотами, благодарственными письмами от населения за оказания помощи при ЧС.

Пучков пообщался с личным составом части за чашкой чая, поинтересовался вопросами социальной защиты сотрудников, материального и вещевого обеспечения пожарных, а также оснащением пожарно-спасательной части. Кроме того, он поздравил столичных пожарных с наступающим Днем пожарной охраны.

"Спасибо вам за работу и поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем пожарной охраны", - сказал он.

Пожарно-спасательная часть № 4 обеспечивает безопасность жителей и гостей столицы более 60 лет. В район выезда части входят районы Москвы Можайский, Кунцево, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское.

День пожарной охраны - профессиональный праздник работников пожарной охраны. Отмечается в Российской Федерации ежегодно 30 апреля.

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