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С 10 мая участки Якиманской набережной и 3-го Голутвинского переулка станут пешеходными

Москва
27 апреля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В новой пешеходной зоне планируется установить скамейки, фонари, а также посадить деревья и разбить газоны

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новая пешеходная зона появится в центре Москвы в рамках программы по благоустройству "Моя улица". Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"Часть Якиманской набережной, от 3-го Голутвинского переулка до улицы Большая Якиманка, а также участок 3-го Голутвинского переулка, от пересечения с 1-м Голутвинским переулком до Якиманской набережной, станут пешеходными", - сказал Бирюков.

По его словам, движение для автомобилей на этих участках перекроют с 10 мая. При этом сохранится возможность проезда обслуживающего и спецтранспорта.

В новой пешеходной зоне планируется установить скамейки, фонари, а также посадить деревья и разбить газоны. Сейчас на указанных территориях строители прокладывают кабельную канализацию, куда уберут все "воздушные" провода. Там же проводится реконструкция дождевой канализации. После завершения этих работ территорию вымостят плиткой.

Ранее Бирюков сообщал, что программа "Моя улица", которая реализуется уже третий год, в этом году "станет еще масштабнее".

В 2015 году было благоустроенно 47 общественных городских пространств, в 2016 году - 61 пространство, в 2017 году в программу войдет более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади. В рамках программы планируется высадить 4,5 тыс. деревьев и почти 100 тыс. кустарников (в прошлом году - более 8 тыс. деревьев и свыше 150 тыс. кустарников).

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