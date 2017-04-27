Эксперты: продукты питания в Москве практически не содержат ГМО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. /ТАСС/. Рынок продуктов питания Москвы практически не содержит ГМО. Об этом ТАСС сообщила руководитель проектов Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) Надежда Новоселова в кулуарах II Всероссийского форума продовольственной безопасности.

"Мы стали реже находить ГМО, если в 2004 году практически в 80% продуктов ГМО присутствовало, то сегодня мы его не находим практически нигде. Это для нас большая победа, но это в столице. Мы общественная некоммерческая организация, наших ресурсов не хватает. Мы в бы хотели проверить каждый регион, но, к сожалению, такой возможности нет, поэтому мы проводим такие точечные проверки именно на московском рынке", - сообщила Новоселова.

Она также отметила, что "проблем на рынке продуктов питания очень много, и ГМО - это последняя вещь, которой стоит опасаться, потому что сегодня это менее актуальная для нас тема". "Но есть вопросы использования пищевых добавок, гормонов роста, антибиотиков, самых разных консервантов, в продуктах может находиться патогенная микрофлора, кишечные палочки, стафилококки. Это все те агенты, которые могут нанести непоправимый урон организму и привести к развитию серьезнейших заболеваний", - пояснила Новоселова. По ее словам, самые опасные сегменты продуктового рынка - это "молочная, мясная, плодово-овощная и любая скоропортящаяся продукция".

"В меньшей степени мы находим нарушения в консервации, а то, что быстро портится - самые опасные сегменты", - пояснила руководитель проектов ОАГБ. Кроме того, Новоселова сообщила, что стабилизировалась ситуация и на рынке продуктов детского питания. "В 2004 году мы проверяли детское питание на ГМО, в 80% случаев мы его находили, при этом ни один производитель не указывал эту информацию на упаковке, хотя согласно действовавшему на тот момент законодательству это было необходимо делать. Спустя 10 лет мы провели повторную проверку пяти брендов детского питания, и выявили нарушения только у одного производителя", - сказала она.

ОАГБ - российская некоммерческая организация, образованная в 2004 году. Деятельность ОАГБ направлена на защиту биологической и генетической безопасности человека и окружающей его среды, а также пропаганду идей устойчивого развития. С 2004 года организация реализует проект "Общественный контроль продуктового рынка", в рамках которого ежегодно проводит независимый мониторинг качества продуктов питания.

II Всероссийский форум продовольственной безопасности проходит в Ростове-на-Дону 27 и 28 апреля. В нем принимают участие делегации из более чем 30 регионов России от Калининградской области и Крыма до Оренбурга и Республики Саха (Якутия).