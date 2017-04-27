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МЧС обеспечит пожарную безопасность на 21 объекте в Москве на 1 Мая

Москва
27 апреля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Пожарную безопасность обеспечат восемь единиц пожарно-спасательной техники и порядка 100 человек личного состава

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в день Весны и Труда, 1 мая, обеспечат пожарную безопасность массовых мероприятий на 21 объекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"1 мая в местах с массовым пребыванием людей пожарную безопасность мероприятий на 21 объекте обеспечат восемь единиц пожарно-спасательной техники и порядка 100 человек личного состава, в том числе и добровольные пожарные. Водные объекты Москвы будут патрулироваться инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам, спасателями ГКУ "МГПСС", а также добровольными спасателями общественных организаций", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что безопасность проведения майских праздников находится на особом контроле столичного главка МЧС.

В период майских праздников ожидается увеличение числа отдыхающих в парках, природных и озелененных территориях, а также на водной акватории столицы. Личный состав Главного управления МЧС России по Москве работает в усиленном режиме.

В пресс-службе отметили, что ежесуточно к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Москвы находится в готовности группировка сил и средств в количестве порядка 1200 человек и более 300 единиц пожарно-спасательной техники.

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