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Безопасность на майские праздники в Москве будут обеспечивать более 22 тыс. человек

Москва
27 апреля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Перед началом массовых мероприятий специалисты проведут комплексное обследование территорий

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 22 тыс. человек будут задействованы в охране правопорядка на майских праздниках в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В охране правопорядка во время праздничных мероприятий будет задействовано более 22 тыс. человек, в том числе 8 тыс. сотрудников полиции, 11 тыс. войск Национальной гвардии, 2 тыс. народных дружинников, 500 сотрудников частных охранных организаций и 80 кинологов со служебными собаками", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что с 1 по 10 мая в Москве пройдет большое количество мероприятий, посвященных Дню весны и труда, и также один из основных праздников - 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, которую посетят более 8 млн человек.

"Органами исполнительной власти и правоохранительными органами столицы принимаются все необходимые меры, направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов города в период проведения массовых мероприятий 1 и 9 мая. Для координации действий органов внутренних дел, Минобороны, ФСО, ФСБ, МЧС, правительства Москвы и других заинтересованных ведомств создается временный оперативный штаб", - добавили в пресс-службе.

Перед началом массовых мероприятий специалисты проведут комплексное обследование территорий.

В майские праздники в Москве запланировано более 300 массовых мероприятий. Крупнейшие из них - шествие "Бессмертного полка", демонстрация профсоюзов столицы, Парад Победы. Кроме того, в городе пройдет более 120 концертов, 60 акций памяти, 26 выставок, 25 спортивных мероприятий.

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