Дожди и до 11 градусов тепла ожидается в московском регионе

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пасмурная, сырая и ветреная погода ожидается 28 апреля в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно, дождливо. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье - от 4 до 9 градусов тепла. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Днем в субботу - солнечно и без осадков. В столице воздух прогреется до 20-22 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов выше нуля. Ветер южный 5-10 м/с.