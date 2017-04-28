Станции Второго метрокольца Москвы будут связаны с 20 ТПУ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Станции Второй кольцевой линии московского метро или Третьего пересадочного контура (ТПК) будут иметь сопряжение с 20 транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Третий пересадочный контур - это важнейшая новая транспортная артерия города. Запуск движения по кольцу позволит организовать новые пересадочные узлы, люди смогут существенно сократить маршруты своего передвижения и, соответственно, время в пути", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина.

По его словам, на всем протяжении ТПК будет иметь 17 пересечений с радиальными линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.

"При этом на Втором кольце будет организовано не менее 20 ТПУ. Создание этих узлов подразумевает комфортные условия пересадки с одного вида транспорта на другой. Строительство позволит создать новые центры притяжения, а также дополнительные рабочие места", - подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что город за счет бюджетных средств подготовит всю технологическую инфраструктуру будущих ТПУ, а коммерческие площади будут возводиться за счет инвесторов, которые определятся на торгах.

Ранее глава московского Стройкомплекса сообщал, что всего в разной стадии проработки сегодня 68 ТПУ, по 20 из них планируется провести торги в этом году.

Сейчас ведется оформление земельных участков и необходимой градостроительной документации.