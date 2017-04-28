Машина скорой помощи столкнулась с автобусом на юго-западе Москвы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи столкнулся с рейсовым автобусом на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На пересечении Балаклавского проспекта и Азовской улицы произошло столкновение машины скорой помощи и рейсового автобуса. В результате ДТП пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, затруднений в движении транспорта в районе ДТП не наблюдается.