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Машина скорой помощи столкнулась с автобусом на юго-западе Москвы

Москва
28 апреля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи столкнулся с рейсовым автобусом на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На пересечении Балаклавского проспекта и Азовской улицы произошло столкновение машины скорой помощи и рейсового автобуса. В результате ДТП пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, затруднений в движении транспорта в районе ДТП не наблюдается.

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