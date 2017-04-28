Три картины известных художников, предположительно, похищены у коллекционера в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московская полиция разыскивает мужчину, предположительно, похитившего три картины известных русских художников, отданные на реализацию.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, "вечером 27 апреля в отдел полиции обратилась заявительница, 1962 года рождения, и сообщила, что передала на реализацию своему знакомому три художественных произведения".

"До настоящего времени заявительница не получила назад ни имущество, ни денежные средства", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

Между тем информированный источник сообщил ТАСС, что у женщины, предположительно, были украдены три картины: "Море. Крым" Владимира Орловского, "Дорога в Имоченцах" Василия Поленова и "Осень. Сокольники" Алексея Саврасова.