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Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за последние двое суток

Москва
28 апреля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

С начале апреля в столице уже выпало около 180% месячной нормы осадков

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Атмосферный фронт принес в Москву за последние двое суток почти половину месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"С вечера среды до вечера пятницы в городе выпал 21 мм осадков, или почти 48% апрельской нормы, которая составляет 44 мм", - отметил представитель метеослужбы.

Всего с начала месяца в столице выпало около 80 мм осадков - порядка 180% месячной нормы. Этот апрель уже стал самым дождливым с начала ХХI века, а также вошел в пятерку самых дождливых за последние 140 лет. По прогнозам синоптиков, в субботу местами возможен кратковременный дождь.

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