Отопление в Москве начнут отключать 1 мая

Волейболисты казанского "Зенита" в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионовСпорт 30 апреля, 21:38
"Ростов" победил "Амкар" в матче чемпионата РоссииСпорт 30 апреля, 21:25
Вратарь Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате РоссииСпорт 30 апреля, 21:08
Маркин: болельщики ЦСКА подложили команде свинью в мачте со "Спартаком"Спорт 30 апреля, 20:45
Таски: футболисты "Спартака" взяли у ЦСКА реванш за поражение в 2015 годуСпорт 30 апреля, 20:36
"Тоттенхэм" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата АнглииСпорт 30 апреля, 20:27
Футболист "Спартака" Таски опроверг факт переговоров с турецкими клубамиСпорт 30 апреля, 20:25
Глушаков назвал спектаклем ситуацию с включением Дзагоева в стартовый состав ЦСКАСпорт 30 апреля, 20:17
Мутко выразил недовольство поведением болельщиков на матче РФПЛ ЦСКА - "Спартак"Спорт 30 апреля, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Отопительный сезон завершается в Москве, с 1 мая энергетики начнут отключать тепло. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 1 мая в Москве начнут отключать отопление", - сказал Бирюков.
Он пояснил, что по существующим нормативам отопление в городе отключается, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику.
Заместитель мэра напомнил, что отопление в Москве отключают поэтапно.
"Сначала батареи отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом на социальных объектах - в детских садах, школах, больницах, поликлиниках", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.
Бирюков подчеркнул, что на отключение отопления энергетикам отводится пять дней, но, как правило, они справляются быстрее. Он заявил, что нынешний отопительный сезон начался в сентябре и прошел без сбоев и аварий. "Тепловые и энергетические системы полностью выдержали нагрузку", - добавил заместитель мэра.
В столице отмечается резкое потепление. Последний день апреля стал самым теплым с начала года - воздух прогрелся до плюс 24,4 градусов.