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Отопление в Москве начнут отключать 1 мая

Москва
30 апреля, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Согласно нормативам, отопление в столице отключают, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Отопительный сезон завершается в Москве, с 1 мая энергетики начнут отключать тепло. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С 1 мая в Москве начнут отключать отопление", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что по существующим нормативам отопление в городе отключается, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику.

Заместитель мэра напомнил, что отопление в Москве отключают поэтапно.

"Сначала батареи отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом на социальных объектах - в детских садах, школах, больницах, поликлиниках", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что на отключение отопления энергетикам отводится пять дней, но, как правило, они справляются быстрее. Он заявил, что нынешний отопительный сезон начался в сентябре и прошел без сбоев и аварий. "Тепловые и энергетические системы полностью выдержали нагрузку", - добавил заместитель мэра.

В столице отмечается резкое потепление. Последний день апреля стал самым теплым с начала года - воздух прогрелся до плюс 24,4 градусов.

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