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Легковушка врезалась в столб на Ленинском проспекте в Москве, три человека пострадали

Москва
1 мая, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Один из пострадавших был госпитализирован

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в столб освещения на Ленинском проспекте в Москве, в результате три человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"На Ленинском проспекте легковой автомобиль наехал на мачту городского освещения. В результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник, уточнив, что один из них был госпитализирован.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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