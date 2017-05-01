Легковушка врезалась в столб на Ленинском проспекте в Москве, три человека пострадали

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в столб освещения на Ленинском проспекте в Москве, в результате три человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"На Ленинском проспекте легковой автомобиль наехал на мачту городского освещения. В результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник, уточнив, что один из них был госпитализирован.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.