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Местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
2 мая, 6:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь ожидаются во вторник в Московском регионе. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, на юго-востоке области прогремит гроза, но будет тепло.

"Температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса, по области будет от 18 до 23 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем с переходом на западную четверть.

В среду ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, температура в столице составит 6-8 градусов тепла, по области 3-8 градусов тепла. Днем осадков не ожидается, в Москве будет от 13 до 15 градусов тепла, по области - от 12 до 17 градусов тепла. Ветер северный, 3-8 м/с.

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