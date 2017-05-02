Местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь ожидаются во вторник в Московском регионе. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, на юго-востоке области прогремит гроза, но будет тепло.

"Температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса, по области будет от 18 до 23 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем с переходом на западную четверть.

В среду ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, температура в столице составит 6-8 градусов тепла, по области 3-8 градусов тепла. Днем осадков не ожидается, в Москве будет от 13 до 15 градусов тепла, по области - от 12 до 17 градусов тепла. Ветер северный, 3-8 м/с.