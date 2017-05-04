Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в московских отделениях "Почта России"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Почта России" в рамках Года экологии установила во всех 470 столичных отделениях контейнеры для раздельного сбора мусора. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, таким образом руководство стремится повысить сознательность работников и посетителей почты в вопросах заботы об окружающей среде.

"В Москве - 470 отделений "Почты России", которые каждый месяц посещают миллионы людей. Задача проекта - предоставить возможность как сотрудникам отделений, так и посетителям принять участие в экологической программе по раздельному сбору мусора. "Почта России" готова максимально использовать собственные возможности для привлечения внимания общества к вопросам заботы об экологии, повышения экологической ответственности населения", - сказали в пресс- службе.

Там отметили, что "во второй половине апреля 2017 года контейнеры для раздельного сбора мусора были установлены во всех отделениях "Почты России" в Москве". Урны для бумаги, стекла, пластика и бытовых отходов размещены как в клиентских залах, так и во внутренних помещениях. Ежедневно из всех почтовых отделений Москвы вывозится более 4,5 тонн мусора.

Указом президента 2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.