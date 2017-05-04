Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в московских отделениях "Почта России"

Москва
4 мая, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В Москве расположено 459 отделений "Почты России", из которых ежедневно вывозится более 4,5 тонн мусора

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Почта России" в рамках Года экологии установила во всех 470 столичных отделениях контейнеры для раздельного сбора мусора. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, таким образом руководство стремится повысить сознательность работников и посетителей почты в вопросах заботы об окружающей среде.

"В Москве - 470 отделений "Почты России", которые каждый месяц посещают миллионы людей. Задача проекта - предоставить возможность как сотрудникам отделений, так и посетителям принять участие в экологической программе по раздельному сбору мусора. "Почта России" готова максимально использовать собственные возможности для привлечения внимания общества к вопросам заботы об экологии, повышения экологической ответственности населения", - сказали в пресс- службе.

Там отметили, что "во второй половине апреля 2017 года контейнеры для раздельного сбора мусора были установлены во всех отделениях "Почты России" в Москве". Урны для бумаги, стекла, пластика и бытовых отходов размещены как в клиентских залах, так и во внутренних помещениях. Ежедневно из всех почтовых отделений Москвы вывозится более 4,5 тонн мусора.

Указом президента 2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама