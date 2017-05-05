Infiniti столкнулась с машиной Центра организации дорожного движения в Москве

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Автомобиль Infiniti столкнулся с машиной Центра организации дорожного движения в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Около 13:20 мск в районе дома номер 17 по Воронцовской улице Infiniti врезалась в машину Центра организации дорожного движения, после чего снесла рекламную стойку", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП по указанному адресу.

"Автомобиль Infiniti столкнулся с Hyundai, после чего продолжил движение и снес рекламную конструкцию. В результате аварии никто не пострадал", - уточнили в ГИБДД.