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Infiniti столкнулась с машиной Центра организации дорожного движения в Москве

Москва
5 мая, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В результате аварии никто не пострадал

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Автомобиль Infiniti столкнулся с машиной Центра организации дорожного движения в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Около 13:20 мск в районе дома номер 17 по Воронцовской улице Infiniti врезалась в машину Центра организации дорожного движения, после чего снесла рекламную стойку", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП по указанному адресу.

"Автомобиль Infiniti столкнулся с Hyundai, после чего продолжил движение и снес рекламную конструкцию. В результате аварии никто не пострадал", - уточнили в ГИБДД.

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