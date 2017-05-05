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Пожар в фитнес-центре "World Class" в Романовом переулке потушен

Москва
5 мая, 15:37 дата обновления: 5 мая, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Из центра эвакуировано около 200 человек

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пожар в фитнес-центре, расположенном в центре Москвы, ликвидирован, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Ликвидировано возгорание в сауне по адресу Романов переулок, дом 4, на площади 50 квадратных метров. Люди покинули помещение самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщили, что возгорание произошло в сауне в подвальном этаже фитнес-центра, из здания были эвакуированы 200 посетителей и сотрудников.

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