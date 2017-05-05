Пожар в фитнес-центре "World Class" в Романовом переулке потушен

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пожар в фитнес-центре, расположенном в центре Москвы, ликвидирован, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Ликвидировано возгорание в сауне по адресу Романов переулок, дом 4, на площади 50 квадратных метров. Люди покинули помещение самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщили, что возгорание произошло в сауне в подвальном этаже фитнес-центра, из здания были эвакуированы 200 посетителей и сотрудников.