Пожар в фитнес-центре "World Class" в Романовом переулке потушен

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пожар в фитнес-центре, расположенном в центре Москвы, ликвидирован, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"Ликвидировано возгорание в сауне по адресу Романов переулок, дом 4, на площади 50 квадратных метров. Люди покинули помещение самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах сообщили, что возгорание произошло в сауне в подвальном этаже фитнес-центра, из здания были эвакуированы 200 посетителей и сотрудников.