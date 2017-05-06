День герба и флага отмечают в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. День герба и флага отмечают в столице России. Москва - единственный регион в стране, который отмечает "геральдическое торжество" наравне с другими общегородскими праздниками - Днем города (первая суббота сентября), Днем московского университета (25 января - Татьянин День) и Днем начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году (5 декабря).

"Сегодня в честь праздника в Парке Победы на Поклонной горе состоится III парад кадетов "Не прервется связь поколений", посвященный 72-й годовщине Великой Победы. В нем примут участие более 2,5 тыс. воспитанников различных кадетских школ",- сообщили в столичной мэрии.

В главной части парада, которая начнется в полдень, состоится торжественное прохождение 45 парадных расчетов кадетов. На площадь Поклонной горы будут вынесены Флаг России, флаг Москвы и Флаг кадетского движения Москвы. Мероприятие традиционно завершится запуском голубей и возложением цветов к Огню памяти и славы.

Также для всех желающих будет открыт Центральный музей Великой Отечественной войны. Московские школьники и их родители смогут посетить открытые уроки по истории, где им расскажут о подвигах России на протяжении веков, о Великой Победе в 1945 году и о роли кадетства в отечественной истории.

По всей Москве развешаны государственные триколоры и городские стяги.

Георгий Победоносец - покровитель Москвы

Дата 6 мая для празднования Дня герба и флага Москвы выбрана не случайно. Это - день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, который со времен Дмитрия Донского считается небесным покровителем Москвы. Святой Георгий изображен на флаге и гербе российской столицы.

Закон о гербе и флаге Мосгордума приняла в 1995 году, закон "О городских праздниках" - в 2004 году, а впервые День герба и флага в Москве отпраздновали в 2005-м. Оригиналы герба и флага столицы, а также их описания хранятся в Музее истории города Москвы, и с ними могут ознакомиться все желающие.