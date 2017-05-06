Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в Московском регионе кратковременное потепление. По данным метеослужбы, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

"Температура воздуха в Москве составит 15-17, по области - от 13 до 18 градусов", - уточнил представитель Росгидромета. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. В столице столбики термометров покажут 2-4, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.

Днем в воскресенье характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, но без осадков. В Москве воздух прогреется до 8-10, в Подмосковье - до 5-10 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.