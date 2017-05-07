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В Москве и области ожидается погода без осадков и до 10 градусов тепла

Москва
7 мая, 6:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 7 мая./ТАСС

В понедельник ночью ожидается облачная погода, небольшие осадки

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 мая./ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Москве и в Подмосковье резкое похолодание.

"Будет облачно, с прояснениями, без осадков. В Москве воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, по области - до плюс 5-10 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В понедельник ночью ожидается облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки - дождь, мокрый снег, снег. В столице столбики термометров покажут 1-3 градуса выше нуля, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

Днем осадки ожидаются сильные. Пойдет дождь, переходящий в мокрый снег. В Москве воздух прогреется до 4-6 градусов тепла, по области - до плюс 2-7 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами 15-20 м/с.

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