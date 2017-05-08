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В Москве и области ожидаются дождь, мокрый снег и до 6 градусов тепла

Москва
8 мая, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

В Москве в День Победы будет 2-4, по области - 1-6 градусов тепла

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Холодная, дождливая и ветреная погода ожидается в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно, с осадками, местами сильными дождем и мокрым снегом. В Москве будет 4-6 градусов тепла, по области - от 1 до 6, на юге - до плюс 10 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью - облачно, осадки - дождь, мокрый снег, снег, гололедица. В столице столбики термометров покажут ноль - плюс 2, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

Днем осадки ожидаются небольшие, местами умеренные. В Москве в День Победы будет 2-4, по области - 1-6 градусов тепла. Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

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