Машина скорой врезалась в упавшее дерево на северо-западе Москвы

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Машина скорой помощи врезалась в дерево, упавшее на проезжую часть на северо-западе Москвы, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Около 19:10 у въезда в 67-ю городскую больницу на Карамышевской набережной дерево рухнуло на проезжую часть. Ехавшая по дороге машина скорой помощи не успела остановиться и врезалась в него. В результате столкновения никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте работают сотрудники, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.